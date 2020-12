Covid, sono 45mila fra medici e operatori sanitari registrati per la vaccinazione. Lopalco: "Adesione ottima" (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'assessore alla sanità: "Nelle prossime ore sul modulo di Adesione aggiungeremo quelle categorie che in prima battuta non sono state considerate fra quelle incluse nella fase 1" Leggi su repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'assessore alla sanità: "Nelle prossime ore sul modulo diaggiungeremo quelle categorie che in prima battuta nonstate considerate fra quelle incluse nella fase 1"

Ultime Notizie dalla rete : Covid sono Covid: perché sono calati i casi di influenza La Repubblica Il sindaco positivo al Covid: «Sono in quarantena, ma sono senza sintomi»

FRISANCO. Si allunga la lista degli amministratori locali positivi al covid: il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo, è infatti in quarantena dopo aver contratto il virus in famiglia. Prima di lui era s ...

Ricoveri sopra la soglia di attenzione, oggi in Fvg 658 nuovi contagi e 21 decessi - Gli aggiornamenti ora per ora

Aggiornamento delle 19.45. Riccardi: "Il 27 dicembre le prime vaccinazioni" Il 27 dicembre verranno effettuate le prime 265 vaccinazioni per il Covid-19 al personale sanitario e anche ad alcuni ospiti ...

