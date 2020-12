Covid, Sileri: “Piano pandemico lettera morta? Cercherò sempre verità” (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “È preoccupante che in tutti questi anni il piano pandemico non sia stato ne’ rinnovato ne’ migliorato. Ma il punto che mi preoccupa di piu’ e’ un altro: il piano e’ stato applicato a livello periferico o e’ rimasto lettera morta per tutti questi anni? E quante delle azioni previste sono state effettivamente realizzate?”. Lo scrive in un post su Facebook il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “È preoccupante che in tutti questi anni il piano pandemico non sia stato ne’ rinnovato ne’ migliorato. Ma il punto che mi preoccupa di piu’ e’ un altro: il piano e’ stato applicato a livello periferico o e’ rimasto lettera morta per tutti questi anni? E quante delle azioni previste sono state effettivamente realizzate?”. Lo scrive in un post su Facebook il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

