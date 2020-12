Covid, quarantena obbligatoria per passeggeri dell'ultimo volo da Londra atterrato a Pescara (Di lunedì 21 dicembre 2020) Pescara - È atterrato nella serata di ieri all'aeroporto di Pescara il volo Ryanair FR00982 proveniente da Londra Stansted con a bordo 136 passeggeri. L'aereo era già decollato quando il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che blocca i collegamenti tra Italia e Regno Unito dopo le notizie relative alla variante del Covid-19 che si è diffusa soprattutto a Londra e nel Sud Inghilterra. La Polizia di Frontiera, come da protocolli, ha registrato i viaggiatori, la maggior parte dovrebbe aver eseguito il tampone nelle ultime 48 ore. I passeggeri, si apprende, verranno sottoposti a quarantena obbligatoria di 14 giorni. I passeggeri, in fase di presentazione ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020)- Ènella serata di ieri all'aeroporto diilRyanair FR00982 proveniente daStansted con a bordo 136. L'aereo era già decollato quando il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che blocca i collegamenti tra Italia e Regno Unito dopo le notizie relative alla variante del-19 che si è diffusa soprattutto ae nel Sud Inghilterra. La Polizia di Frontiera, come da protocolli, ha registrato i viaggiatori, la maggior parte dovrebbe aver eseguito il tampone nelle ultime 48 ore. I, si apprende, verranno sottoposti adi 14 giorni. I, in fase di presentazione ...

