Covid, positivi al virus 12 passeggeri arrivati a Bari, Napoli, Fiumicino e Palermo da Londra. Analisi per accertare se hanno la “variante inglese” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Oltre alla donna già in isolamento da domenica perché risultata positiva alla “variante inglese” del Sars Cov2 ci sono al momento in Italia altri dodici casi sospetti. Si tratta di persone arrivate in aereo da Londra a Bari, Fiumicino, Napoli e Palermo e risultate positive al tampone: si stanno effettuando Analisi per capire se abbiamo contratto il virus “standard” o quello mutato e a maggiore capacità di trasmissione. La ragazza barese partita con la febbre – Il primo caso, riferisce Repubblica, riguarda una ragazza di 25 anni della provincia di Bari atterrata giovedì nello scalo pugliese su un aereo Ryanair da Londra: è risultata positiva al coronavirus e ora sono in corso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Oltre alla donna già in isolamento da domenica perché risultata positiva alla “” del Sars Cov2 ci sono al momento in Italia altri dodici casi sospetti. Si tratta di persone arrivate in aereo dae risultate positive al tampone: si stanno effettuandoper capire se abbiamo contratto il“standard” o quello mutato e a maggiore capacità di trasmissione. La ragazza barese partita con la febbre – Il primo caso, riferisce Repubblica, riguarda una ragazza di 25 anni della provincia diatterrata giovedì nello scalo pugliese su un aereo Ryanair da: è risultata positiva al coronae ora sono in corso ...

