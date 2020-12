Covid, Nursing Up: “Assunzioni infermieri per vaccini ennesima sberla a categoria” (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “Ci perviene in queste ore la notizia che la commissione Bilancio della Camera avrebbe sbloccato i fondi, si legge sul sito del Governo, per l’assunzione di 12mila infermieri per mettere in atto la tanto attesa campagna vaccinazioni. Niente altro che una pezza raffazzonata. L’ennesima sberla ad una categoria quale quella degli infermieri, che continua ad infettarsi, giorno dopo giorno, nell’inferno degli ospedali. Alla fine questo Governo, assegnando l’incarico di miseri contratti di 9 mesi alle famose agenzie esterne che dovranno aggiudicarsi l’ormai celebre bando voluto dal commissario Arcuri, si svincolera’ ancora una volta da qualsiasi responsabilita’ diretta, favorendo l’ennesimo percorso di precariato. Da giorni denunciamo il rischio che con un bando del genere possa riproporsi quanto denunciato nei giorni scorsi anche dalla super manager della sanita’ veneta, Patrizia Simionato. Ovvero che su oltre 4mila domande pervenute, in relazione alle offerte di contratti co.co.co e con partita iva della Regione, ci sarebbero stati oltre 4mila rifiuti. In pratica gli infermieri fanno si’ pervenire le domande, soprattutto i colleghi gia’ precari, ma all’ultimo momento, come in questo caso, di fronte alla prospettiva di lavorare nelle aree Covid e continuare a rischiare la vita come precari, preferiscono addirittura in certi casi la disoccupazione. Non vorremmo che cio’ accadesse anche con il tanto decantato piano vaccini di Arcuri”. Cosi’ Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, denuncia l’ennesimo salto nel vuoto di questo Governo Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “Ci perviene in queste ore la notizia che la commissione Bilancio della Camera avrebbe sbloccato i fondi, si legge sul sito del Governo, per l’assunzione di 12mila infermieri per mettere in atto la tanto attesa campagna vaccinazioni. Niente altro che una pezza raffazzonata. L’ennesima sberla ad una categoria quale quella degli infermieri, che continua ad infettarsi, giorno dopo giorno, nell’inferno degli ospedali. Alla fine questo Governo, assegnando l’incarico di miseri contratti di 9 mesi alle famose agenzie esterne che dovranno aggiudicarsi l’ormai celebre bando voluto dal commissario Arcuri, si svincolera’ ancora una volta da qualsiasi responsabilita’ diretta, favorendo l’ennesimo percorso di precariato. Da giorni denunciamo il rischio che con un bando del genere possa riproporsi quanto denunciato nei giorni scorsi anche dalla super manager della sanita’ veneta, Patrizia Simionato. Ovvero che su oltre 4mila domande pervenute, in relazione alle offerte di contratti co.co.co e con partita iva della Regione, ci sarebbero stati oltre 4mila rifiuti. In pratica gli infermieri fanno si’ pervenire le domande, soprattutto i colleghi gia’ precari, ma all’ultimo momento, come in questo caso, di fronte alla prospettiva di lavorare nelle aree Covid e continuare a rischiare la vita come precari, preferiscono addirittura in certi casi la disoccupazione. Non vorremmo che cio’ accadesse anche con il tanto decantato piano vaccini di Arcuri”. Cosi’ Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, denuncia l’ennesimo salto nel vuoto di questo Governo

