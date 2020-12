Covid, nuovo picco di casi in Russia: 29.350 contagi in 24 ore (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono 29.350 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Russia nelle ultime 24 ore: il numero più alto registrato in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. Lo riporta il centro operativo nazionale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono 29.350 i nuovidi-19 rilevati innelle ultime 24 ore: il numero più alto registrato in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. Lo riporta il centro operativo nazionale ...

