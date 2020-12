Covid, nuovo piano scuola a Milano: ecco come cambiano gli orari per il rientro in classe (Di lunedì 21 dicembre 2020) Milano, 21 dicembre 2020 - Novità a Milano in vista del nuovo anno. Per una maggior sicurezza a causa del Coronavirus, dal 7 gennaio la città modificherà i suoi orari per rendere possibile il ritorno ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 21 dicembre 2020), 21 dicembre 2020 - Novità ain vista delanno. Per una maggior sicurezza a causa del Coronavirus, dal 7 gennaio la città modificherà i suoiper rendere possibile il ritorno ...

Corriere : «Il 30 dicembre o al massimo i primissimi giorni dell’anno» nuovo, «ma molto più probabilmente già il 30 dicembre»,… - Corriere : Virus, il nuovo ceppo britannico è più pericoloso dei precedenti? - Corriere : Coronavirus, il nuovo ceppo è più pericoloso dei precedenti? - LucillaLcl : RT @lefrasidiosho: Uno non fa in tempo a pijasse il covid che esce quello nuovo #varianteinglese - TormalinaB : RT @lefrasidiosho: Uno non fa in tempo a pijasse il covid che esce quello nuovo #varianteinglese -