Covid, negli Usa somministrato il vaccino Pfizer-BioNTech | Allarme Interpol: alto rischio di furti di dosi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mentre il coronavirus continua a essere un'emergenza mondiale, negli Usa è stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech . In Italia il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mentre il coronavirus continua a essere un'emergenza mondiale,Usa è stata somministrata la prima dose del. In Italia il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa ...

Negli ultimi giorni sarebbero 45.000 gli italiani rientrati da paesi dove circola la nuova variante

Negli USA, i camion pieni di vaccini contro COVID-19 che partono dalla fabbrica della Pfizer per raggiungere gli ospedali

Il distretto scolastico di Los Angeles, il secondo più grande negli USA, non riaprirà le lezioni in presenza l'11 gennaio

L'Ema ha autorizzato il vaccino di Pfizer e BioNTech

Ultime Notizie dalla rete : Covid negli Covid, negli Usa c'è l'accordo sul piano di aiuti. A ogni americano 600 dollari Milano Finanza Come alcune realtà imprenditoriali sono sopravvissute al Coronavirus. Ecco l’esempio In-GROUP

Oltre nove mesi fa l’OMS ha emesso l’avviso di pandemia mondiale, a causa dell’emergenza dato dal proliferare dei contagi (e delle morti) da Covid-19. Da quel momento ... in tutte le attività condotte ...

Covid: in Lombardia ricoveri in calo, +41 i decessi

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati in terapia intensiva (-22, 561 in totale) e negli altri reparti (-109, 4.232). Con 10.587 tamponi effettuati, sono 950 i ...

