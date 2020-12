Covid, morto un altro medico di famiglia: “Non ha mai trascurato i malati” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ennesimo medico contagiato e ucciso dal Covid-19. Si tratta del 66enne Mario Avano, chirurgo con studio a Barra, quartiere di Napoli Est. Era risultato positivo alla fine di ottobre, probabilmente aveva contratto il virus al lavoro, a contatto coi tanti pazienti. Dopo un mese di ricovero, era tornato a casa alla fine di novembre. Il 16 dicembre il tampone era risultato finalmente negativo, ma la malattia gli aveva lasciato dei gravi sintomi. E ieri mattina purtroppo il tragico epilogo. Il dottor Avano lavorava come medico di famiglia, specializzato in endocrinologia. Era molto noto nel quartiere, dove si era guadagnato non solo la stima ma anche l’affetto dei numerosi pazienti, gli stessi che in queste ore hanno affidato ai social messaggi di ricordo e cordoglio. “Il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ennesimocontagiato e ucciso dal-19. Si tratta del 66enne Mario Avano, chirurgo con studio a Barra, quartiere di Napoli Est. Era risultato positivo alla fine di ottobre, probabilmente aveva contratto il virus al lavoro, a contatto coi tanti pazienti. Dopo un mese di ricovero, era tornato a casa alla fine di novembre. Il 16 dicembre il tampone era risultato finalmente negativo, ma la malattia gli aveva lasciato dei gravi sintomi. E ieri mattina purtroppo il tragico epilogo. Il dottor Avano lavorava comedi, specializzato in endocrinologia. Era molto noto nel quartiere, dove si era guadagnato non solo la stima ma anche l’affetto dei numerosi pazienti, gli stessi che in queste ore hanno affidato ai social messaggi di ricordo e cordoglio. “Il ...

Tg3web : Un rapporto di Amnesty International denuncia la violazione dei diritti umani nelle Rsa in Italia durante l'emergen… - MediasetTgcom24 : Covid, morto Donato Bilancia, il 'serial killer dei treni' - gialacaldaia : RT @miia_2018: Dr.Shepherd, tossicologo ex KGB che ha definito vaccino Covid arma biologica, 10.11: 'Non andate in UK se ricercate/create a… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'In mutande, accoltellato, volato dalla finestra'. Il giallo di Alexander Kagansky, trovato morto in strada a San Piet… - rep_roma : Roma, ritrovati gli oggetti rubati all'anziano morto di Covid. Il San Camillo: 'Erano in cassaforte' [di Clemente P… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morto Muore di Covid al San Camillo, la figlia: "Spariti fede e vestiti di papà". Aperta inchiesta RomaToday Con l’epidemia in Lombardia triplicate le morti per infarto

Per gli esperti si tratta di una causa indiretta del Covid: il timore di essere contagiati fa rinviare visite ed esami ...

Anteprima inchieste di Report: le regole per Natale, il deposito di antivirali, l’OMS e De Luca

Ci sono i talk dove ci si accapiglia sul colore delle regioni, sui ristoranti chiusi “ma perché non apriamo tutti”, dove si attacca il governo quando chiude tutto e dove si attacca il governo (...) ...

Per gli esperti si tratta di una causa indiretta del Covid: il timore di essere contagiati fa rinviare visite ed esami ...Ci sono i talk dove ci si accapiglia sul colore delle regioni, sui ristoranti chiusi “ma perché non apriamo tutti”, dove si attacca il governo quando chiude tutto e dove si attacca il governo (...) ...