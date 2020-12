Covid, Miozzo (Cts): “Virus cinico, scontiamo anni di tagli alla sanità” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Covid in Italia. “C’é un problema di sanità pubblica di cui scontiamo gli effetti di decenni di tagli, così come la scuola. E poi c’é un problema diagnostico perché in Italia rigorosamente diagnostichiamo come Covid tutti i pazienti che sono infettati dal Covid, cosa che non avviene in tutti i Paesi”. Lo ha detto alla trasmissione tv Agorà il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. ARTICOLO Variante Covid inglese nuovo caso sospetto, Spallanzani: «Finora no alterazioni preoccupanti» Covid in Italia, per Miozzo il “lockdown basta” e sulla variante inglese “c’è bisogno di tempo per capire cosa sta succedendo” “Il lockdown basta – dice – (la curva dei contagi) ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020)in Italia. “C’é un problema dipubblica di cuigli effetti di decenni di, così come la scuola. E poi c’é un problema diagnostico perché in Italia rigorosamente diagnostichiamo cometutti i pazienti che sono infettati dal, cosa che non avviene in tutti i Paesi”. Lo ha dettotrasmissione tv Agorà il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino. ARTICOLO Varianteinglese nuovo caso sospetto, Spnzani: «Finora no alterazioni preoccupanti»in Italia, peril “lockdown basta” e sulla variante inglese “c’è bisogno di tempo per capire cosa sta succedendo” “Il lockdown basta – dice – (la curva dei contagi) ...

ilfoglio_it : Insegnanti e ragazzi hanno retto allo tsunami Covid, il sistema no. Gli adolescenti rintanati nella loro capanna de… - Giorgio_SSL : RT @laltrodiego: P A Z Z E S C O senza vergogna! #Miozzo (Cts): 'la nonna che abita in un'altra casa va trattata come un'estranea' Se non… - mimmoalba1 : RT @ImolaOggi: Variante Covid, il ginecologo Miozzo (comitato scientifico): 'il vaccino è efficace' (attendiamo il parere dell'ortopedico)… - CastigamattU : RT @laltrodiego: P A Z Z E S C O senza vergogna! #Miozzo (Cts): 'la nonna che abita in un'altra casa va trattata come un'estranea' Se non… - ezio14199935 : RT @laltrodiego: P A Z Z E S C O senza vergogna! #Miozzo (Cts): 'la nonna che abita in un'altra casa va trattata come un'estranea' Se non… -