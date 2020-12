Covid, l’area vesuviana si ferma per ricordare le vittime della pandemia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – l’area vesuviana, prima delle festività natalizie, si ferma per ricordare le vittime della pandemia da coronavirus. Dalle pendici del Vesuvio a Torre del Greco, passando per Cercola, Massa di Somma, Sant’Anastasia e Somma vesuviana, le comunità cittadine si stringono nel dolore e nel silenzio di questi ultimi mesi. Ieri sera a Somma vesuviana è partita la fiaccolata per ricordare chi oggi non c’è più, insieme a lampeggianti di sirene e il suono a lutto di una tromba. Oggi invece la città del corallo, Torre del Greco, si fermerà alle ore 18. Previste due messe e numerose celebrazioni per ricordare il dramma della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) –, prima delle festività natalizie, siperleda coronavirus. Dalle pendici del Vesuvio a Torre del Greco, passando per Cercola, Massa di Somma, Sant’Anastasia e Somma, le comunità cittadine si stringono nel dolore e nel silenzio di questi ultimi mesi. Ieri sera a Sommaè partita la fiaccolata perchi oggi non c’è più, insieme a lampeggianti di sirene e il suono a lutto di una tromba. Oggi invece la città del corallo, Torre del Greco, si fermerà alle ore 18. Previste due messe e numerose celebrazioni peril dramma...

