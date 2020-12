Covid, l’appello di Papa Francesco: “Basta lamentarsi delle restrizioni” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Papa Francesco torna aparlare delle restrizioni da Covid-19. Il Pontefice ha chiesto alla popolazione di smettere di lamentarsi delle restrizioni. Le lamentele per le ultime restrizioni per limitare la diffusione del Covid-19 hanno stancato anche Papa Francesco. Infatti il Pontefice, durante la giornata di ieri, ha dichiarato che sono incomprensibili le lamentele, ma soprattutto gli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020)torna aparlareda-19. Il Pontefice ha chiesto alla popolazione di smettere di. Le lamentele per le ultimeper limitare la diffusione del-19 hanno stancato anche. Infatti il Pontefice, durante la giornata di ieri, ha dichiarato che sono incomprensibili le lamentele, ma soprattutto gli L'articolo proviene da Inews.it.

