Covid, la variante inglese è già in Italia, positiva una donna. E Speranza blocca i voli (Di lunedì 21 dicembre 2020) La variante inglese del Covid – molto più contagiosa di quella finora conosciuta – è già in Italia: il virus mutato è infatti stato riscontrato su una donna che lo avrebbe contratto dal convivente, rientrato nei giorni scorsi dalla Gran Bretagna. Il Ministro Speranza, preoccupato, blocca i voli. La variante inglese del Covid, descritta come L'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - galata_mf : RT @ImolaOggi: Variante Covid, UE: 'il vaccino è efficace' (ah, beh - se lo dice la UE...) - Avvenire_Nei : Coronavirus Il virus mutato arriva anche in Italia, Regno Unito isolato -