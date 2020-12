Covid, la «variante inglese» circola già da mesi: le tre ipotesi sull’origine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il report del Centro europeo per la sorveglianza delle malattie infettive: la nuova variante non dovrebbe compromettere l’efficacia dei vaccini né quella dei tamponi, ma a renderla preoccupante è la capacità di riprodursi. L’origine potrebbe non essere legata alla Gran Bretagna Leggi su corriere (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il report del Centro europeo per la sorveglianza delle malattie infettive: la nuovanon dovrebbe compromettere l’efficacia dei vaccini né quella dei tamponi, ma a renderla preoccupante è la capacità di riprodursi. L’origine potrebbe non essere legata alla Gran Bretagna

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - EugenioZedda : RT @Confagricoltura: Variante #Covid: Preoccupa il blocco collegamenti con il Regno Unito. Sviluppi a breve, ma necessaria proroga #Brexit… - glenysjoyce : RT @fabiochiusi: 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola trattano l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante La variante inglese Covid fa paura. Ecdc: 'Identificare e isolare subito i casi' ANSA Nuova Europa Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi: divieti, ricongiungimenti, seconde case e sanzioni

La stretta prevista dal Dpcm del 3 dicembre: dal 21 del mese al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita fra i territori delle diverse regioni o province autonome, salvo per compr ...

Palermo, problema rifiuti: proficuo incontro Comune-Legambiente

Nel corso di un incontro tra l’Amministrazione comunale e i circoli palermitani di Legambiente Sicilia, si è discusso dei metodi da adottare nella gestione dei rifiuti nel prossimo futuro. Ciò per con ...

La stretta prevista dal Dpcm del 3 dicembre: dal 21 del mese al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita fra i territori delle diverse regioni o province autonome, salvo per compr ...Nel corso di un incontro tra l’Amministrazione comunale e i circoli palermitani di Legambiente Sicilia, si è discusso dei metodi da adottare nella gestione dei rifiuti nel prossimo futuro. Ciò per con ...