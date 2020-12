Covid, la ‘variante inglese’ arrivata in Italia: “Può aumentare Rt dello 0,5%” (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “Il dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto superiore della sanita`, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal ministero della Salute”. Lo comunica il ministero della Salute. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “Il dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto superiore della sanita`, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal ministero della Salute”. Lo comunica il ministero della Salute.

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - GVNVNCR : RT @vincenzolamanna: ?? SENSAZIONALE !!! ?? La nuova variante del #Covid_19 si diffonde più lentamente ed è meno pericolosa degli articoli gi… - carlossartori19 : RT @Danilo_Sant65: Si avvertono i #covidioti che è arrivata 'la Variante '(tipo Rambo I,II,III)anche il #Covid_19 manda in onda la nova nar… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ‘variante : “Bisogna ancora lavorare su dialogo e flessibilità per raggiungere parità di genere nel mondo del lavoro†Yahoo Notizie