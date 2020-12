Covid, la variante inglese arriva in Italia: primo caso a Roma (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lanciato l’allarme mondiale per la nuova forma mutata del Covid nel Regno Unito. L’Italia chiude subito i voli. “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli Italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute, stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali.” Queste le parole del Ministro degli Esteri Luigi di Maio a riguardo della preoccupante notizia arrivata direttamente dal Regno Unito, secondo il quale ci sarebbe una nuova forma mutata del Covid che porterebbe una ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lanciato l’allarme mondiale per la nuova forma mutata delnel Regno Unito. L’chiude subito i voli. “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma diche sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere glini, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo, con il Ministero della Salute, stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.La nostra priorità è tutelare l’e i nostri connazionali.” Queste le parole del Ministro degli Esteri Luigi di Maio a riguardo della preoccupante notiziata direttamente dal Regno Unito, secondo il quale ci sarebbe una nuova forma mutata delche porterebbe una ...

