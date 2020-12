Covid, la nuova variante in Italia: cosa vuol dire per il vaccino (Di lunedì 21 dicembre 2020) La variante inglese del Covid è in Italia già da qualche giorno. I sintomi non sono più forti delle versioni già circolanti, ma sembra che ci sia una maggiore contagiosità e quindi una possibilità di replicarsi più velocemente, anche se non c’è una maggiore letalità. Il ministero della Salute ha fatto sapere che «un paziente e il suo convivente» sono in isolamento, dopo che i medici dell’ospedale militare del Celio hanno sequenziato il genoma della nuova versione del Covid. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) La variante inglese del Covid è in Italia già da qualche giorno. I sintomi non sono più forti delle versioni già circolanti, ma sembra che ci sia una maggiore contagiosità e quindi una possibilità di replicarsi più velocemente, anche se non c’è una maggiore letalità. Il ministero della Salute ha fatto sapere che «un paziente e il suo convivente» sono in isolamento, dopo che i medici dell’ospedale militare del Celio hanno sequenziato il genoma della nuova versione del Covid.

