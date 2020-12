Covid, la nuova variante è in Italia: cos’è e cosa cambia per il vaccino (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cropped hand wearing a nitrile glove holding a Covid-19 vaccine vial and a syringe La variante Covid, che si propaga più velocemente fa paura e crea ulteriore scompiglio in un continente già alle prese con una complicata gestione della pandemia durante le feste di Natale, è già sbarcata a Fiumicino quattro giorni fa. Si tratta di una donna Italiana che si trova ora in isolamento con il suo convivente. Leggi anche › Arriva il vaccino anti Covid. Tutto quello che serve sapere: date, dosi, chi ha priorità › vaccino Covid, la lezione di Burioni a “Che Tempo che fa”: «È come lo sbarco sulla luna» ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cropped hand wearing a nitrile glove holding a-19 vaccine vial and a syringe La, che si propaga più velocemente fa paura e crea ulteriore scompiglio in un continente già alle prese con una complicata gestione della pandemia durante le feste di Natale, è già sbarcata a Fiumicino quattro giorni fa. Si tratta di una donnana che si trova ora in isolamento con il suo convivente. Leggi anche › Arriva ilanti. Tutto quello che serve sapere: date, dosi, chi ha priorità ›, la lezione di Burioni a “Che Tempo che fa”: «È come lo sbarco sulla luna» ...

