Covid, la festa di Natale per clochard quest'anno è 'take away' (Di martedì 22 dicembre 2020) La tradizionale festa natalizia per i senzatetto milanesi a cura di City Angels quest'anno si terrà in versione 'take away'. L'iniziativa infatti sarà ridimensionata per seguire le norme anti contagio. Leggi su milanotoday (Di martedì 22 dicembre 2020) La tradizionalenatalizia per i senzatetto milanesi a cura di City Angelssi terrà in versione ''. L'iniziativa infatti sarà ridimensionata per seguire le norme anti contagio.

pompeii_sites : Le proposte del Parco archeologico di #Pompei per le feste. Un’offerta variegata per sottolineare, in questo moment… - TerraDiPalma : RT @pompeii_sites: Le proposte del Parco archeologico di #Pompei per le feste. Un’offerta variegata per sottolineare, in questo momento cos… - GPiziarte : RT @pompeii_sites: Le proposte del Parco archeologico di #Pompei per le feste. Un’offerta variegata per sottolineare, in questo momento cos… - leopold59879298 : @nonelarena Oltre al dramma dello stupro ed altro, mi chiedo quali erano le restrizioni per il Covid quel giorno a… - Notiziedi_it : Il Natale dei senzatetto di Milano con il panettone da portare via: il Covid cambia la festa del 24 dei City Angels -