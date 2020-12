Covid, la Fai Cisl: “Prioritario vaccinare i lavoratori agroalimentari” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Sui temi della sicurezza e della salute sul lavoro, il 2021 dovrà segnare un salto di qualità, tant’è che come Fai Cisl nazionale abbiamo costituito uno specifico coordinamento, e una delle problematiche più importanti da affrontare sarà la campagna di vaccinazione: credo che i lavoratori dei nostri settori debbano rientrare tra coloro che andranno vaccinati prima, essendo equiparabili per rilevanza ai lavoratori sanitari”. Lo ha detto il segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota, durante il consiglio generale della categoria agroalimentare e ambientale, riunitosi oggi in videoconferenza. “Non si tratta ovviamente di innescare competizioni tra categorie – ha spiegato il sindacalista – ma semplicemente di salvaguardare quei lavoratori che sono sempre in prima linea per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Sui temi della sicurezza e della salute sul lavoro, il 2021 dovrà segnare un salto di qualità, tant’è che come Fainazionale abbiamo costituito uno specifico coordinamento, e una delle problematiche più importanti da affrontare sarà la campagna di vaccinazione: credo che idei nostri settori debbano rientrare tra coloro che andranno vaccinati prima, essendo equiparabili per rilevanza aisanitari”. Lo ha detto il segretario generale della Fai, Onofrio Rota, durante il consiglio generale della categoria agroalimentare e ambientale, riunitosi oggi in videoconferenza. “Non si tratta ovviamente di innescare competizioni tra categorie – ha spiegato il sindacalista – ma semplicemente di salvaguardare queiche sono sempre in prima linea per ...

