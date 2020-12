Covid | in strada senza mascherina | centinaia di sanzioni a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri del Comando Provinciale di– in questi ultimi 2 giorni – sono stati impegnati nei controlli anti-contagio. Ingente il numero dei carabinieri nelle strade della città di– più di 500 i militari impiegati – al fine di controllare che le norme per il contenimento delfossero rispettate. Identificate 1200 persone, sono 113 i cittadini in totale che sono stati sanzionati. Le pattuglie dell’Arma durante i controlli in piazza San Pasquale a Chiaia hanno sanzionato per divieto di assembramento 10 persone. 87 i cittadini indisciplinati sanzionati perché non indossavano lae 16 perché non avevano rispettato l’orario di rientro presso il domicilio come previsto dalle recenti normative per il contenimento del fenomeno ...