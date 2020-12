Covid in Italia: 415 morti. Tasso positività sale al 12,3% (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si aggiorna di altri 415 morti il bilancio della pandemia di coronavirus in Italia. Sono 10.872 i nuovi casi, un dato condizionato da un basso livello di tamponi (87.889) processati: il Tasso di positività si attesta al 12,3%. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si aggiorna di altri 415il bilancio della pandemia di coronavirus in. Sono 10.872 i nuovi casi, un dato condizionato da un basso livello di tamponi (87.889) processati: ildisi attesta al 12,3%.

