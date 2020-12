Covid, in Emilia Romagna al via i tamponi rapidi (gratuiti) in farmacia: “Boom di prenotazioni fino a Natale. Ecco come funzionano” (Di lunedì 21 dicembre 2020) In Emilia Romagna è iniziato lo screening per il coronavirus, effettuato grazie a tamponi rapidi eseguibili in tutte le farmacie della Regione. Il Boom di richieste è stato immediato, con prenotazioni “già piene” per tutta la settimana pre-natalizie, e con appuntamenti già presi fino a febbraio 2021. I test sono disponibili gratuitamente per tutti i gli studenti che hanno assistenza sanitaria in regione, da 0 a 18 anni, e i maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore, ma anche per genitori, fratelli e sorelle, e altri familiari conviventi. Nonché nonni non conviventi e studenti universitari con medico di base in Emilia Romagna. Il tampone viene eseguito in autonomia dal paziente, il farmacista si occupa della parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Inè iniziato lo screening per il coronavirus, effettuato grazie aeseguibili in tutte le farmacie della Regione. Ildi richieste è stato immediato, con“già piene” per tutta la settimana pre-natalizie, e con appuntamenti già presia febbraio 2021. I test sono disponibili gratuitamente per tutti i gli studenti che hanno assistenza sanitaria in regione, da 0 a 18 anni, e i maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore, ma anche per genitori, fratelli e sorelle, e altri familiari conviventi. Nonché nonni non conviventi e studenti universitari con medico di base in. Il tampone viene eseguito in autonomia dal paziente, il farmacista si occupa della parte ...

