Covid, in Campania 691 positivi su 9.662 tamponi (il 7,15%) e 28 morti (6 nelle ultime 48 ore) (Di lunedì 21 dicembre 2020) In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 691 positivi al Coronavirus, 1.097 guariti e 28 decessi, di cui 6 nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 596 e i sintomatici 95. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 181.259, i morti sono 2.599 e le guarigioni 95.128. I tamponi processati complessivamente 1.917.679 di cui 9.662 eseguiti ieri. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 120 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.571 occupati.

