Covid, il Vaticano: “Moralmente accettabile utilizzare vaccini che hanno usato cellule di feti abortiti” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Vaticano dà il via libera, in questo tempo di pandemia, alle vaccinazioni prodotte utilizzando linee cellulari provenienti da due feti abortiti negli anni Sessanta. In una nota a firma del Prefetto cardinale Luis Ladaria e del segretario monsignor Giacomo Morandi, approvata dal Papa il 17 dicembre, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha definito “Moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione”, qualora non siano “disponibili vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili”. Dunque, nel caso dell’attuale pandemia, “si possano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildà il via libera, in questo tempo di pandemia, alle vaccinazioni prodotte utilizzando linee cellulari provenienti da duenegli anni Sessanta. In una nota a firma del Prefetto cardinale Luis Ladaria e del segretario monsignor Giacomo Morandi, approvata dal Papa il 17 dicembre, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha definito “anti--19 chelinee cellulari provenienti danel loro processo di ricerca e produzione”, qualora non siano “disponibilicontro il-19 eticamente ineccepibili”. Dunque, nel caso dell’attuale pandemia, “si possano ...

