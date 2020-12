Covid, il vaccino arriverà prima del previsto. Speranza: “Ok da Ema apre fase nuova” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia“. Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando il via libera arrivato anche dall’Unione europea al vaccino Pfizer Biontech. Le prime dosi per l’Italia, dunque, arriveranno prima del previsto. La spedizione dal Belgio avverrà il 24 dicembre e arriveranno allo Spallanzani di Roma a partire dal 26 per la successiva distribuzione in tutta Italia. Il giorno successivo, il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok alPfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione unefficace e sicurounae ci da più forza e fiducia“. Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto, commentando il via libera arrivato anche dall’Unione europea alPfizer Biontech. Le prime dosi per l’Italia, dunque, arriverannodel. La spedizione dal Belgio avverrà il 24 dicembre e arriveranno allo Spallanzani di Roma a partire dal 26 per la successiva distribuzione in tutta Italia. Il giorno successivo, il ...

Agenzia_Ansa : #Covid Berlino: 'Vaccino efficace contro la variante del virus'. - MediasetTgcom24 : Covid, Ue: vaccino efficace contro la variante del virus #coronavirus - fattoquotidiano : Vaccino Covid, l’Interpol: “È l’oro liquido del 2021, le mafie sono già preparate. Vedremo furti nei magazzini e at… - cavoli_amari : RT @MZampedroni: Se non mi sbaglio il prof. Montanari ha subito sostenuto che scoprire il vaccino contro il covid 19 sarebbe come scoprire… - PierluigiVinai : RT @matteoricci: 'Liberiamo le città. Io mi vaccino, fallo anche tu.' Vaccinarsi un dovere, al via la campagna dei Sindaci per sensibilizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino ==Covid: Aifa, mutazione non è più letale, vaccino funziona - Salute & Benessere Agenzia ANSA Vaticano, moralmente accettabile l'uso di vaccini prodotti da feti abortiti

Città del Vaticano – Papa Francesco sdogana i vaccini anti Covid che sono stati prodotti, nel processo di ricerca e produzione, da cellule umane di aborti. Il quesito morale ...

Covid oggi: bollettino coronavirus 21 dicembre. Dati e contagi in Italia ed Emilia Romagna

La nuova variante Covid inglese desta preoccupazioni, ma i virologi rassicurano sull'efficacia del vaccino. Non sono previste ulteriori restrizioni. Per ora si attueranno quelle del Dpcm Natale. I dat ...

Città del Vaticano – Papa Francesco sdogana i vaccini anti Covid che sono stati prodotti, nel processo di ricerca e produzione, da cellule umane di aborti. Il quesito morale ...La nuova variante Covid inglese desta preoccupazioni, ma i virologi rassicurano sull'efficacia del vaccino. Non sono previste ulteriori restrizioni. Per ora si attueranno quelle del Dpcm Natale. I dat ...