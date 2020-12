Covid, il Papa ai dipendenti del Vaticano: “Nessuno deve lasciare il lavoro” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Papa Francesco e le sue dichiarazioni durante l’udienza con i dipendenti del Vaticano, in occasione degli auguri di Natale. “Voi che lavorate nella Santa Sede siete la cosa più importante: Nessuno va lasciato fuori, Nessuno deve lasciare il lavoro“. Lo ha dichiarato Papa Francesco nell’udienza ai dipendenti del Vaticano in occasione degli auguri di Natale. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020)Francesco e le sue dichiarazioni durante l’udienza con idel, in occasione degli auguri di Natale. “Voi che lavorate nella Santa Sede siete la cosa più importante:va lasciato fuori,il“. Lo ha dichiaratoFrancesco nell’udienza aidelin occasione degli auguri di Natale. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

