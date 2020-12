Covid | governo ladro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) di Luigi De Gregorio Se una nazione ha un alto tasso di corruzione di chi è la colpa? Ovviamente dei suoi governanti. Se una nazione ha un alto tasso di burocrazia, anche in questo caso la colpa è dei suoi governanti. E così, con preciso riferimento all’Italia, potremmo avere la stessa risposta per l’alta fiscalità, la giustizia lenta, la scuola un po’ vecchiotta, la sanità in scarsa salute, etc… Anche in riferimento ale alle sue conseguenze, la vox populi direbbe “è colpa dei governanti”. Ma in questo caso solo per cattiva abitudine, per vezzo. Mentre, in realtà, è consapevole di essere in piena assonanza con il motto popolare autoironico ‘piove,’. Ora per rompere il filo colpevolizzante di collegamento tra ile ilpresentato in ogni occasione agli italiani da parte ...