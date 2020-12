Covid, ecco cosa fare per combattere il calo della libido (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alfie Borromeo L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di Covid-19 ha un impatto significativo sulle nostre vite e sulle nostre modalità relazionali. I suoi effetti si ripercuotono su varie aree del benessere psicofisico, non ultima la sfera della sessualità e dell’espressione sessuale, aspetti centrali della salute umana, come riconosciuto anche dall’OMS. La misura del distanziamento sociale, atto necessario per rallentare la corsa e la diffusione del virus, comporta purtroppo la necessità che ciascuno di noi modifichi, rimoduli e talvolta purtroppo reprima il proprio innato bisogno di relazione, anche quello che riguarda la vita erotica. Ansia, stress, difficoltà di attenzione e concentrazione, paura del contagio sono tutti sintomi che, innescando una reazione a catena, si ripercuotono sulla dimensione sessuale con ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alfie Borromeo L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di-19 ha un impatto significativo sulle nostre vite e sulle nostre modalità relazionali. I suoi effetti si ripercuotono su varie aree del benessere psicofisico, non ultima la sferasessualità e dell’espressione sessuale, aspetti centralisalute umana, come riconosciuto anche dall’OMS. La misura del distanziamento sociale, atto necessario per rallentare la corsa e la diffusione del virus, comporta purtroppo la necessità che ciascuno di noi modifichi, rimoduli e talvolta purtroppo reprima il proprio innato bisogno di relazione, anche quello che riguarda la vita erotica. Ansia, stress, difficoltà di attenzione e concentrazione, paura del contagio sono tutti sintomi che, innescando una reazione a catena, si ripercuotono sulla dimensione sessuale con ...

