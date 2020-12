Covid, da Londra a Fiumicino: caso sospetto di variante inglese (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono stati 351 i passeggeri che, nella giornata di ieri, sono stati sottoposti a test nell’aeroporto di Fiumicino. Gli ultimi voli provenienti dal Regno Unito, uno da Heathrow e l’altro da Bristol, sono atterrati proprio ieri pomeriggio. Su 351 persone, una è risultata positiva al tampone molecolare. Come fa sapere l’Unità di Crisi della Regione Lazio, il passeggero è stato immediatamente posto in isolamento e si è avviata, presso lo Spallanzani di Roma, la procedura per l’isolamento della sequenza del virus per verificare la cosiddetta variante. “Il piano dei controlli ha funzionato, in pochi minuti si sono organizzati i flussi ed il servizio è stato eccellente. Un ringraziamento è dovuto alle unità mobili Uscar, alla preziosa collaborazione di Aeroporti di Roma e all’USMAF. È stata emanata l’indicazione a tutti i laboratori della Rete Coronet del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono stati 351 i passeggeri che, nella giornata di ieri, sono stati sottoposti a test nell’aeroporto di. Gli ultimi voli provenienti dal Regno Unito, uno da Heathrow e l’altro da Bristol, sono atterrati proprio ieri pomeriggio. Su 351 persone, una è risultata positiva al tampone molecolare. Come fa sapere l’Unità di Crisi della Regione Lazio, il passeggero è stato immediatamente posto in isolamento e si è avviata, presso lo Spallanzani di Roma, la procedura per l’isolamento della sequenza del virus per verificare la cosiddetta. “Il piano dei controlli ha funzionato, in pochi minuti si sono organizzati i flussi ed il servizio è stato eccellente. Un ringraziamento è dovuto alle unità mobili Uscar, alla preziosa collaborazione di Aeroporti di Roma e all’USMAF. È stata emanata l’indicazione a tutti i laboratori della Rete Coronet del ...

La variante identificata in Gran Bretagna del virus SarsCoV2 continua a far discutere. Se per quanto riguarda il vaccino, al momento, sembrerebbero non esserci complicazioni, preoccupa invece ...

Le 17 mutazioni della nuova variante inglese del coronavirus

in foto: Rendering del coronavirus. Credit: KAUST; Ivan Viola. Sono ore di forte apprensione in Europa per la nuova variante di Sars-Cov-2 identificata in Inghilterra: Italia, Ola ...

