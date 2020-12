Covid, cosa sappiamo finora sulla nuova variante del virus scoperta nel Regno Unito (Di lunedì 21 dicembre 2020) nuova variante del virus che provoca il Covid: cosa sappiamo finora La scoperta di una nuova variante del virus che provoca il Covid-19, avvenuta nel Regno Unito, ha portato ieri alla decisione da parte del ministro della Salute Roberto Speranza di interrompere i voli dal Paese verso l’Italia fino al 6 gennaio e di sottoporre al tampone chi è rientrato nel nostro Paese da Inghilterra e Irlanda del Nord negli ultimi 14 giorni. Nelle ore successive, anche in Italia è emerso un primo caso legato a questa variante: si tratta di una donna asintomatica rientrata dal Regno Unito, che risulta avere un’elevata ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020)delche provoca ilLadi unadelche provoca il-19, avvenuta nel, ha portato ieri alla decisione da parte del ministro della Salute Roberto Speranza di interrompere i voli dal Paese verso l’Italia fino al 6 gennaio e di sottoporre al tampone chi è rientrato nel nostro Paese da Inghilterra e Irlanda del Nord negli ultimi 14 giorni. Nelle ore successive, anche in Italia è emerso un primo caso legato a questa: si tratta di una donna asintomatica rientrata dal, che risulta avere un’elevata ...

