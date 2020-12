Covid | contagiato elemosiniere del Papa | è ricoverato al Gemelli

Tg3web : Un rapporto di Amnesty International denuncia la violazione dei diritti umani nelle Rsa in Italia durante l'emergen… - mmanca : RT @HuffPostItalia: Covid, contagiato l'elemosiniere del Papa: ricoverato al Gemelli - 76Celisa : RT @HuffPostItalia: Covid, contagiato l'elemosiniere del Papa: ricoverato al Gemelli - ZenatiDavide : Contagiato l’elemosiniere del Papa: L’elemosiniere del Papa, il cardinale polacco Konrad Krajewski, e’ stato trovat… - GPiziarte : Covid, contagiato l'elemosiniere del Papa: ricoverato al Gemelli -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagiato

A partire da oggi fino 6 di gennaio le regole anti contagio volute dal governo per contenere l’epidemia di coronavirus rischiano di creare non poca confusione. Seconde case, la messa, le visite a pare ...L'elemosiniere del Papa, il cardinale polacco Konrad Krajewski, è stato trovato positivo al Coronavirus, e attualmente è ricoverato in osservazione al Policlinico Gemelli ...