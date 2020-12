Covid, card. Parolin: “Saremo migliori se saremo ‘fratelli'”. Zuppi: “Difendere la vita degli anziani” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Intervistato in uno speciale che andrà in onda il 24 dicembre, il cardinale Parolin si è espresso sulla pandemia di Covid: “saremo migliori solo con senso fraternità”. Il cardinale Zuppi: “Difendere la vita dei nostri anziani, la loro solitudine è la nostra condanna”. Intervenuto a Rai Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Intervistato in uno speciale che andrà in onda il 24 dicembre, ilinalesi è espresso sulla pandemia di: “solo con senso fraternità”. Ilinale: “ladei nostri, la loro solitudine è la nostra condanna”. Intervenuto a Rai Vaticano, ilinale Pietro, segretario di Stato della L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

