Covid, Biden si vaccina in diretta tv: 'Fatelo tutti' (Di lunedì 21 dicembre 2020) La campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti ha ora il volto del presidente eletto Joe Biden che, insieme alla futura first lady Jill, si è vaccinato come promesso in diretta televisiva lanciando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) La campagna per lazione negli Stati Uniti ha ora il volto del presidente eletto Joeche, insieme alla futura first lady Jill, si èto come promesso intelevisiva lanciando ...

SkyTG24 : Coronavirus, Joe Biden è stato vaccinato in diretta tv - LaStampa : Covid, oggi Biden si farà vaccinare in diretta tv - Agenzia_Ansa : #Covid Biden si e' vaccinato in diretta televisiva #ANSA - peppe844 : #facciamorete #BidenHarris2020 #facciamorete Covid, Joe Biden si vaccina in diretta tv: «Fatelo tutti, è sicuro» - sgizzi89 : RT @SkyTG24: Coronavirus, Joe Biden è stato vaccinato in diretta tv -