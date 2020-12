Covid, a Napoli tamponi gratuiti per giovani e anziani: l’iniziativa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – tamponi gratuiti ai cittadini under 20 e over 65. l’iniziativa è andata in scena in piazza Municipio con una nuova tappa del progetto “O teng e to’ dong”, che ha visto accanto a FAST- Farmacisti Attivi sul Territorio e la Fondazione Famiglia di Maria con il Comune di Napoli. I gazebo di FAST e l’unità mobile hanno accolto i cittadini delle due fasce d’età per somministrare loro gratuitamente il tampone per il Covid19. I cittadini hanno ricevuto l’esito del tampone via sms: sono state tamponate 150 persone, tutte negative. Donati anche circa 100 saturimetri, soprattutto alle persone anziane che ne facevano richiesta, e 60 Lattoferrina con vitamina D. “Questa iniziativa nasce dall’idea che oggi l’esigenza è permettere al maggior numero possibile di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiai cittadini under 20 e over 65.è andata in scena in piazza Municipio con una nuova tappa del progetto “O teng e to’ dong”, che ha visto accanto a FAST- Farmacisti Attivi sul Territorio e la Fondazione Famiglia di Maria con il Comune di. I gazebo di FAST e l’unità mobile hanno accolto i cittadini delle due fasce d’età per somministrare loro gratuitamente il tampone per il19. I cittadini hanno ricevuto l’esito del tampone via sms: sono state tamponate 150 persone, tutte negative. Donati anche circa 100 saturimetri, soprattutto alle persone anziane che ne facevano richiesta, e 60 Lattoferrina con vitamina D. “Questa iniziativa nasce dall’idea che oggi l’esigenza è permettere al maggior numero possibile di ...

