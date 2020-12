Covid-19, massima allerta del governo sulla variante inglese: “Rischiamo il collasso del sistema sanitario” (Di lunedì 21 dicembre 2020) C'è preoccupazione all'interno del governo per la nuova variante di Covid-19 riscontrata nel Regno Unito. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sceglie la linea del rigore e della prudenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 dicembre 2020) C'è preoccupazione all'interno delper la nuovadi-19 riscontrata nel Regno Unito. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sceglie la linea del rigore e della prudenza. L'articolo .

Aumentano i contagi da Covid-19 tra Caianello e Vairano Patenora. Stando alle dichiarazioni dello stesso sindaco vairanese Bartolomeo Cantelmo, il virus ha cominciato a diffondersi in un call center..

Si erano recati in piazza Castelnuovo, stamattina, insieme ad altre tre persone, con il chiaro obiettivo di manifestare con tanto di fuochi pirotecnici. All’arrivo dei militari in tre sono riusciti ad ...

