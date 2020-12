Covid-19, la variante inglese preoccupa il governo: Speranza chiama De Luca (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa nuova variante inglese del Covid-19 preoccupa non poco le autorità italiane. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, tiene fede alla sua linea del rigore e non nasconde di temere una nuova, inattesa ondata che rischierebbe di mettere in ginocchio gli ospedali italiani: “Se da Wuhan il virus è arrivato in Italia senza che ce ne accorgessimo, non possiamo non preoccuparci di una variante che parte da Londra e che probabilmente è già nelle nostre città”, ha dichiarato il ministro che nella serata di ieri è stato in contatto con i colleghi di Francia e Germania stabilendo la linea dura sul blocco dei voli da Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L’aspetto che preoccupa di più della nuova variante non è una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa nuovadel-19non poco le autorità italiane. Il Ministro della Salute, Roberto, tiene fede alla sua linea del rigore e non nasconde di temere una nuova, inattesa ondata che rischierebbe di mettere in ginocchio gli ospedali italiani: “Se da Wuhan il virus è arrivato in Italia senza che ce ne accorgessimo, non possiamo nonrci di unache parte da Londra e che probabilmente è già nelle nostre città”, ha dichiarato il ministro che nella serata di ieri è stato in contatto con i colleghi di Francia e Germania stabilendo la linea dura sul blocco dei voli da Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L’aspetto chedi più della nuovanon è una ...

