Covid-19, la Commissione Ue autorizza il vaccino BioNTech-Pfizer. Il 27 al via la vaccinazione (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Commissione europea ha rilasciato questo pomeriggio la sua autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (Cma) per il vaccino anti Covid-19 sviluppato da BioNTech e Pfizer, rendendolo il primo vaccino di questo tipo autorizzato nell'Ue. L'autorizzazione formale arriva poco più di tre ore dopo la raccomandazione scientifica positiva basata su una valutazione approfondita della sicurezza, efficacia e qualità del vaccino da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ed è stata approvata dagli Stati membri. La Commissione si era impegnata a completare questo passaggio in soli due-tre giorni, ma ha contratto ancora di più i tempi, arrivando alla concessione del via libera definitivo alla ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Laeuropea ha rilasciato questo pomeriggio la suazione all'immissione in commercio condizionata (Cma) per ilanti-19 sviluppato da, rendendolo il primodi questo tipoto nell'Ue. L'zione formale arriva poco più di tre ore dopo la raccomandazione scientifica positiva basata su una valutazione approfondita della sicurezza, efficacia e qualità delda parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ed è stata approvata dagli Stati membri. Lasi era impegnata a completare questo passaggio in soli due-tre giorni, ma ha contratto ancora di più i tempi, arrivando alla concessione del via libera definitivo alla ...

