Covid-19 | Christakis | “Le epidemie finiscono sempre”

(Di lunedì 21 dicembre 2020) È passato ormai quasi un anno dall’inizio dell’epidemia da-19. In questo anno abbiamo dovuto cambiare stile di vita, abitudini, abbiamo dovuto imparare a convivere con la paura. C’è chi ha perso il lavoro, chi si trova sospeso, chi, purtroppo, ha perso i propri cari. Si è dovuto rinunciare alla normale vita sociale e le nostre giornate sono state scandite da ritmi che ci siamo dovuti dare trascorrendo il nostro tempo tra quattro mura, a causa dei vari lockdown intermittenti. L’economia è colata a picco, il modo di guardare al mondo è cambiato inesorabilmente. Il-19 lascerà certamente un segno indelebile nelle vite di ciascuno di noi. Noi non ce ne accorgiamo, ma stiamo vivendo un momento che, certamente, passerà alla storia. Un momento che andrà a riempire le pagine della memoria di libri scolastici, pagine che verranno tramandate di ...

L'epidemiologo Christakis lancia un messaggio di speranza in questi freddi e difficili giorni: il covid finirà come tutte le epidemie ...Mercoledì 9 dicembre il Consiglio di Lisbona ha organizzato su Webex una tavola rotonda sul coronavirus a cui hanno preso parte - insieme ad esperti di salute pubblica, funzionari di spicco, think tan ...