Covid-19 | bollettino di oggi 21 dicembre | gli ultimi dati e la ‘variante inglese’

(Di lunedì 21 dicembre 2020)-19, ildilunedì 212020: iufficiali che arrivano dalla Protezione Civile e le notizie di-19,di21: glisui contagi e notizie ufficiali (websource)Come ogni giorno, ecco anchel’appuntamento quotidiano di InstaNews con iufficiali riguardanti la pandemia di Coronavirus in Italia. Guardiamo, dunque, irilasciati dalla Protezione Civile (ogni giorno intorno alle 17.00) per quanto riguarda la situazione del-19, in Italia,lunedì 21. Per fare un raffronto completo, ...

SkyTG24 : ?? L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna 'La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali' ha… - Adnkronos : ++#Covid #Veneto, oggi 2.583 contagi: il bollettino++ - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - SkyTG24 : #Covid19, il bollettino ?? 10.872 nuovi casi ?? 87.889 tamponi ?? 415 decessi - Adnkronos : ++#Covid #Lombardia, 950 contagi e 41 morti: bollettino++ -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 21 dicembre 2020. I nuovi contagui oggi sono 10.872, in calo dai 15.104 di ieri. I morti sono 415 in risalita dai 352 di 24 ore fa. I ...Su 4377 test per l'infezione da Covid-19 effettuati oggi, sono stati registrati 788 casi positivi: 237 in provincia di Bari, 17 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia BAT, 422 in ...