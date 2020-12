Covid | 10 872 nuovi casi e 415 morti | il bollettino del 21 dicembre

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 21, contagi, guariti Secondo ildi oggi, lunedì 21, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.872 i, contro i 15.104 di ieri, e 415 i(ieri erano stati 352), a fronte di 87.889 tamponi effettuati (ieri erano stati 137.420). Leggi anche: 1., italiani a Londra a TPI: “Bloccati in questo caos, abbandonati dal Governo. Neanche un volo di emergenza” / 2., cosa sappiamo finora sulla nuova variante del virus scoperta nel Regno Unito / 3. La donna italiana risultata positiva alla variante “inglese” delsta bene ed è ...

