Cosenza | truffa sulle pulizie in ospedale | 4 arresti Indagati anche i vertici della struttura “Quadro igienico-sanitario allarmante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Lenon venivano eseguite. Equando l’addetto era presente, posata la scopa si occupava pure dell’assistenza dei malati in reparti come quello di malattie infettive. All’dic’era “unsoprattutto dal punto di vista”. Così il procuratoreRepubblica di, Mario Spagnuolo, ha definito quanto è emerso dall’inchiesta che stamattina ha portato all’arresto dei funzionari e dirigenti“Coopservice”, la società che gestiva l’appalto per i servizi di pulizia e servizi integrativi all’interno dell’cosentino. Accogliendo la richiesta del procuratore del pm Margherita Saccà, il gip Giuseppe Greco ha disposto ...