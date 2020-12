“Cosa riesce a fare”. Alex Zanardi, la bellissima notizia. È successo a sei mesi dal terribile incidente (Di lunedì 21 dicembre 2020) È una battaglia silenziosa quella che Alex Zanardi sta combattendo nel reparto di neurochirurgia di Padova. Il campione italiano, simbolo di tenacia e amore per lo sport e la vita, dopo l’incidente con la sua handbike su una strada provinciale in provincia di Siena lo scorso 19 giugno, continua la lotta per la vita. La seconda, dopo il terribile incidente del 2001 in Germania in cui perse le gambe. Sorprendentemente, Alex Zanardi si è ripreso ed è tornato a correre con vetture appositamente adattate, iniziando a gareggiare in handbike e vincendo ben quattro medaglie d’oro alle Paralimpiadi. Il campione ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo.



