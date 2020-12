Cosa c’è da sapere sul blocco dei viaggi dal e per il Regno Unito a causa di Covid-19 (Di lunedì 21 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Poche ore dopo che il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato l’entrata in vigore di un lockdown di livello 4 – il livello di allerta più alto, di chiusura totale – nel– Sud-Est dell’Inghilterra, numerosi paesi di tutto il mondo hanno iniziato a bloccare i viaggi da e per il Regno Unito. Il motivo è il tentativo di contenere la trasmissione di una nuova variante del Covid-19, che si è diffusa rapidamente nella regione meridionale dell’isola britannica. Irlanda, Germania, Francia, Italia, Belgio, Austria, Bulgaria e Paesi Bassi sono stati i primi paesi europei a imporre il blocco di voli e traghetti dal Regno Unito, così come dei servizi ferroviari in uscita attraverso l’Eurotunnel, il tunnel sottomarino che attraverso la Manica collega ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Poche ore dopo che il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato l’entrata in vigore di un lockdown di livello 4 – il livello di allerta più alto, di chiusura totale – nel– Sud-Est dell’Inghilterra, numerosi paesi di tutto il mondo hanno iniziato a bloccare ida e per il. Il motivo è il tentativo di contenere la trasmissione di una nuova variante del-19, che si è diffusa rapidamente nella regione meridionale dell’isola britannica. Irlanda, Germania, Francia, Italia, Belgio, Austria, Bulgaria e Paesi Bassi sono stati i primi paesi europei a imporre ildi voli e traghetti dal, così come dei servizi ferroviari in uscita attraverso l’Eurotunnel, il tunnel sottomarino che attraverso la Manica collega ...

noemiofficial : La musica cambia, si evolve e si evolvono i mezzi per crearla ed ascoltarla. Ma se c’è una cosa che resta immutato… - GrandeFratello : Mario e Sonia: cosa c’è stato davvero tra loro? #GFVIP - giorgio_gori : I cittadini fanno quello che è consentito loro di fare. Se negozi, bar e ristoranti sono aperti, perché non dovrebb… - ZapponeRoberto : @matteoricci @agorarai ANCHE SE FOSSERO MORTE, IN MEDIA, DODICI PERSONE ALL' ANNO, (UNA PERSONA AL MESE, PER CAPIRC… - lunaticbr4t : oggi c’è il #solstiziodinverno fuck come faccio a dimenticarmi qualsiasi cosa -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Alessio Rossi, Sell Fast House: il Bestseller su come vendere un immobile senza svalutarlo Fortune Italia