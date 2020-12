Corruzione, funzionario Regione Siciliana agli arresti domiciliari (Di lunedì 21 dicembre 2020) PALERMO – La Direzione investigativa antimafia ha arrestato alle prime luci dell’alba un funzionario della Regione Siciliana, Marcello Asciutto, di 58 anni. L’uomo è finito ai domiciliari su ordine del gip del tribunale di Palermo: è ritenuto responsabile di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) PALERMO – La Direzione investigativa antimafia ha arrestato alle prime luci dell’alba un funzionario della Regione Siciliana, Marcello Asciutto, di 58 anni. L’uomo è finito ai domiciliari su ordine del gip del tribunale di Palermo: è ritenuto responsabile di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

PasqualeMarro : Corruzione: ai domiciliari funzionario Regione Siciliana ???????????? - interrisnews : Mazzette per spingere le pratiche della costruzione di impianti di biotemetano ?? - rep_palermo : Palermo, parla Nicastri: arrestato per corruzione funzionario regionale. 'Ha favorito Arata' [di Salvo Palazzolo] [… - attiniadimare : RT @Salvo_Palazzolo: Palermo, arrestato per corruzione funzionario regionale. 'Ha favorito Arata e NIcastri' - ennatrasporti : Corruzione: ai domiciliari funzionario Regione Siciliana -