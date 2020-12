Coronavirus, variante Inglese: si mette male. Lockdown totale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, va all’attacco del Regno Unito, accusandolo di scarsa trasparenza sulla nuova variante del Coronavirus. «Ciò che mi fa arrabbiare è che gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa variante», ha detto in un’intervista al Messaggero. «Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il Lockdown. O comunque misure molto severe». Secondo Ricciardi, la nuova variante di Sars-CoV-2 non è più letale, ma circola con una velocità più alta anche del 70-80 per cento». Una caratteristica che rischia di mettere a dura prova la tenuta delle strutture ospedaliere. Quanto alle proprietà tipiche della variante Inglese del virus, Ricciardi spiega: «Dai primi dati ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 21 dicembre 2020) Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, va all’attacco del Regno Unito, accusandolo di scarsa trasparenza sulla nuovadel. «Ciò che mi fa arrabbiare è che gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa», ha detto in un’intervista al Messaggero. «Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il. O comunque misure molto severe». Secondo Ricciardi, la nuovadi Sars-CoV-2 non è più letale, ma circola con una velocità più alta anche del 70-80 per cento». Una caratteristica che rischia dire a dura prova la tenuta delle strutture ospedaliere. Quanto alle proprietà tipiche delladel virus, Ricciardi spiega: «Dai primi dati ...

