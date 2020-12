Coronavirus, variante inglese: Istituto Spallanzani inizia procedura isolamento virus (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono stati sottoposti a test 351 passeggeri, di cui uno confermato positivo al tampone molecolare. E' stato immediatamente posto in isolamento e si e' avviata, presso L'Inmi Spallanzani di Roma, la procedura per l'isolamento della sequenza del virus Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono stati sottoposti a test 351 passeggeri, di cui uno confermato positivo al tampone molecolare. E' stato immediatamente posto ine si e' avviata, presso L'Inmidi Roma, laper l'della sequenza del

Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - rtl1025 : ?? Trovato in #Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del #coronavirus. Il soggetto era rientrato dal… - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - NewSicilia : Dal Sud-Est dell'Inghilterra all'Italia, il Coronavirus 2.0 fa tremare anche noi #Newsicilia - murphi57 : RT @heyjude_90: Quindi in meno di 24 ore hanno isolato una “variante inglese” del coronavirus, hanno testato che il vaccino funziona anche… -