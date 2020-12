Coronavirus: Usa, entro gennaio prima dose vaccino a 50 mln di persone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Washington, 21 dic. (Adnkronos/Dpa) – Negli Stati Uniti 50 milioni di persone riceveranno la prima dose del vaccino Pfizer/BioNTech entro il mese di gennaio, ha reso noto il segretario della Salute, Alex Azar proprio mentre nelle prossime ore iniziano le vaccinazioni con il ritrovato della Moderna, secondo vaccino approvato negli Usa. entro febbraio, almeno una dose di uno dei due vaccini sarà stato ricevuto da 100 milioni di persone. entro il secondo trimestre del 2021, anche grazie all’approvazione di altri vaccini, il numero di persone vaccinate contro il Coronavirus negli Usa consentirà il ritorno a una vita normale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Washington, 21 dic. (Adnkronos/Dpa) – Negli Stati Uniti 50 milioni diriceveranno ladelPfizer/BioNTechil mese di, ha reso noto il segretario della Salute, Alex Azar proprio mentre nelle prossime ore iniziano le vaccinazioni con il ritrovato della Moderna, secondoapprovato negli Usa.febbraio, almeno unadi uno dei due vaccini sarà stato ricevuto da 100 milioni diil secondo trimestre del 2021, anche grazie all’approvazione di altri vaccini, il numero divaccinate contro ilnegli Usa consentirà il ritorno a una vita normale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ValentinaInLA : Il distretto scolastico di Los Angeles, il secondo più grande negli USA, non riaprirà le lezioni in presenza l’11 g… - RobertoBurioni : UK vaccina da giorni, USA ha cominciato oggi, la Spagna il 4 gennaio. Noi cosa stiamo aspettando? #NessunRitardo - repubblica : Coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill si vaccinano in diretta tv - zazoomblog : Coronavirus: Usa entro gennaio prima dose vaccino a 50 mln di persone - #Coronavirus: #entro #gennaio #prima… - sportface2016 : #COVID19 #Coronavirus LIVE – Contagi aggiornati oggi, lunedì 21 dicembre, morti e guariti in Italia e nel mondo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Usa Coronavirus nel mondo: variante Covid, "Il virus circola da novembre, tamponi e test rapidi vanno aggiornati" la Repubblica Usa, passeggero con il Covid muore durante il volo: «Aveva sintomi da una settimana»

Muore di coronavirus durante un volo sull'aereo. Un uomo è morto mentre era in volo su un velivolo degli United Airlines da Orlando a Los Angeles. Il passeggero pare avesse ...

Covid: Biden si fa vaccinare in diretta tv con la first lady Jill

La campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti ha ora il volto del presidente eletto Joe Biden che, insieme alla futura first lady Jill, si è vaccinato ...

Muore di coronavirus durante un volo sull'aereo. Un uomo è morto mentre era in volo su un velivolo degli United Airlines da Orlando a Los Angeles. Il passeggero pare avesse ...La campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti ha ora il volto del presidente eletto Joe Biden che, insieme alla futura first lady Jill, si è vaccinato ...