RobertoBurioni : UK vaccina da giorni, USA ha cominciato oggi, la Spagna il 4 gennaio. Noi cosa stiamo aspettando? #NessunRitardo - Agenzia_Italia : Cosa c'è nel nuovo pacchetto di aiuti a cittadini e aziende americani - Agenzia_Italia : Su cittadini e aziende americane pioveranno 900 miliardi di dollari - TV7Benevento : Coronavirus: Usa, entro gennaio prima dose vaccino a 50 mln di persone... - mazzeoantonio : Quei milioni di tamponi esportati negli USA per la gioia di mister Trump e del Pentagono - Domani la terza puntata… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Usa

la Repubblica

Entro il secondo trimestre del 2021, anche grazie all'approvazione di altri vaccini, il numero di persone vaccinate contro il coronavirus negli Usa consentirà il ritorno a una vita normale.Una vicenda delicatissima, non soltanto in termini di sicurezza medica, ma anche sotto l’aspetto etico, soprattutto per i cristiani praticanti e la stessa Chiesa che, a proposito dei vaccini si è oggi ...