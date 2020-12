Coronavirus | ultime notizie | Variante inglese del Covid isolata a Roma DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Fa paura la mutazione del virus individuata in Inghilterra. Primi casi anche in Italia, positiva una coppia, l'uomo rientrato dalla Gran Bretagna con un volo atterrato a Fiumicino. Sono in isolamento. Si allunga la lista dei Paesi che chiudono agli arrivi dal Regno Unito. Oggi vertice d'urgenza a Bruxelles mentre si attende il via libera dell'Ema al vaccino. Ultimi giorni dello shopping natalizio prima della serrata, da oggi stop agli spostamenti fuori dalla propria regione